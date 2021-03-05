Пришла весна – а с ней заботы

В первую очередь, для аграриев. Заготовка кормов - одна из самых главных. Прошлогодняя засуха привела к их острой нехватке. Хозяйства выбивались из сил, чтобы не потерять поголовье. Во многом, избежать катастрофы помогла господдержка. Но основные задачи и в этом году никто не снимал.

Чтобы добиться цели - собрать как можно больше урожая - в Черноземельском районе уже залили все лиманы, летом здесь планируют скосить в несколько раз больше сена, чем во все предыдущие годы. Все благодаря участию в национальном проекте «Увеличение экспорта продукции АПК», за счет средств которого были отремонтированы гидротехнические сооружения, расчищены лиманные площади. Подробнее об этом рассказывает Татьяна Шолохова.