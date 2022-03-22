18 апреля, 17:03
 19 °C
86,43
79,45
  • marafon
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 апреля, 18:29
НовостиСтроительство

В Лагани реконструкция парка «Мелодия Каспия» идет строго по графику

В Лагани реконструкция парка «Мелодия Каспия» идет строго по графику

На сегодня завершены все демонтажные  работы, произведена разбивка и планировка участка. Сейчас подрядчики в ожидании поставки материалов под устройство автополива и канализации. В конце этой недели начнутся земляные работы. Прибудет экскаватор-погрузчик, и другая необходимая техника. Также на рабочей встрече было озвучено, что заказана уже тротуарная плитка, ведь следующий этап - устройство плиточного покрытия.

Летом прошлого года Лагань попала в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия