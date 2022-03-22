В Лагани реконструкция парка «Мелодия Каспия» идет строго по графику

На сегодня завершены все демонтажные работы, произведена разбивка и планировка участка. Сейчас подрядчики в ожидании поставки материалов под устройство автополива и канализации. В конце этой недели начнутся земляные работы. Прибудет экскаватор-погрузчик, и другая необходимая техника. Также на рабочей встрече было озвучено, что заказана уже тротуарная плитка, ведь следующий этап - устройство плиточного покрытия.

Летом прошлого года Лагань попала в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях