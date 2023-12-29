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16 января, 11:56
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Делегация из Калмыкии принимает участие в первом Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина - Сила России»

Он проводится по поручению Президента Путина. Цель – объединение муниципального сообщества и повышения его престижа. В мероприятии принимают участие более 7,5 тысяч глав муниципалитетов. В программе - панельные дискуссии, круглые столы, лекции, презентации проектов и встречи с представителями федеральной власти.

Сегодня участников ждет торжественная церемония награждения финалистов Всероссийской муниципальной премии «Служение».

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