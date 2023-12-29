В Калмыкии стартовала наружная агитация к выборам президента

Продолжается подготовка к президентским выборам. Первые рекламные билборды уже появились на улицах городов страны. Сегодня в "Единой России" – день сбора подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина. Он проходит во всех регионах страны. По закону, как самовыдвиженцу действующему главе государства нужно собрать не меньше 300 тысяч подписей избирателей. На данный момент их уже более миллиона 800 тысяч, то есть в шесть раз больше.