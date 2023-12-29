52-летняя местная жительница, причинившая ножевые ранения дочери, признана виновной в совершении тяжкого преступления

Как сообщила прокуратура Калмыкии, 13 сентября 2023 года в вечернее время обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства в квартире в ходе ссоры со своей 30-летней дочерью кухонным ножом нанесла ей не менее семи ударов в область грудной клетки и спины, причинив телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью человека.

Судом было назначено наказание с применением положений статьи 73 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Не согласившись с приговором ввиду мягкости назначенного наказания, прокурор Элисты принес апелляционное представление, которое удовлетворено.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Калмыкия от 20 декабря 2023 года исключено указание на применение положений статьи 73 УК РФ, реальное лишение свободы определено отбывать в исправительной колонии общего режима на срок 1 год 6 месяцев.

Фото: Прокуратура Республики Калмыкия