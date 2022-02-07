В Центральном хуруле продолжается строительство песочной мандалы-Авалокитешвары

Ее возводят служители известного монастыря Дрепунг Гоманг. Наш корреспондент Ольга Эняева наблюдала за тем, как создается многоцветная композиция мандалы Будды сострадания.

Хрупкое религиозное сооружение можно будет созерцать 9 марта, а на следующий день состоится разрушение божественной обители. Этот процесс символизирует непостоянство всего материального в мире.

С каждым днем мандала обретает красочные очертания. Рисунок и цвета зависят от того, какому божеству ее возводят. Строящаяся - посвящена Будде сострадания. Хотя – планировалось возведение мандалы Зеленой Тары. Но, по словам Йонтен-гелюнга, в связи со сложившийся ситуацией, для скорейшего восстановления мира, остановились на возведение мандалы Сострадания Авалокитешвары.

А еще Мандала символизирует просветленное сознание. Вот почему важен ритуал его созерцания. История возведения божественной обители уходит корнями в далекое прошлое. Но, как утверждает доктор философских наук Баазр Бичеев, документальных сведений о том, что в калмыцких хурулах сооружали многоцветные композиции, нет. Однако, изображение мандалы в виде танки, занимало всегда почетное место на алтаре.

Нет сомнения, что Будда сострадания, обладающий неимоверной силой, благословит всех живых существ, избавит от страданий и болезней в это непростое время.

У верующей Валентины Нимеевой 11 внуков. Она часто приводит их в хурул. В день завершения строительства мандалы 9 марта – они придут, чтобы воочию увидеть неописуемую красоту и поразмышлять о смысле жизни, о законах причинно-следственной связи.

А еще в эти дни в Центральном хуруле проводятся большие тантрические ритуалы, побуждающие, по мнению прихожан, желание стать лучше и добрее. В них также участвуют монахи Дрепунг Гоманга.