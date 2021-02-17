10 марта, 13:51
Оперативная инфорация по заболеваемости COVID-19 в регионе
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За минувшие сутки выявлено 32 новых случая заражения. Всего за период пандемии инфицировано 19 тысяч 537 человек. Более 95 процентов из них выздоровели, включая 47 жителей региона за сутки.
В тяжелом состоянии 13 больных, 9 из них на ИВЛ. За всё время пандемии инфекция унесла 302 жизни в Калмыкии. В госпиталях лечатся 462 пациента. Большая их часть – в Элисте. В режиме домашней изоляции 3649 человек.