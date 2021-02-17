Оперативная инфорация по заболеваемости COVID-19 в регионе

За минувшие сутки выявлено 32 новых случая заражения. Всего за период пандемии инфицировано 19 тысяч 537 человек. Более 95 процентов из них выздоровели, включая 47 жителей региона за сутки.

В тяжелом состоянии 13 больных, 9 из них на ИВЛ. За всё время пандемии инфекция унесла 302 жизни в Калмыкии. В госпиталях лечатся 462 пациента. Большая их часть – в Элисте. В режиме домашней изоляции 3649 человек.