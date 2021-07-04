В преддверии профессионального праздника в Элисте прошло чествование представителей строительной отрасли

Торжественное собрание состоялось сегодня в Доме правительства. Почётными гостями стали ветераны отрасли – Петр Тазаев, Менга Шунгурцикова, Николай Жилин и Петр Леонтьев. Они не только вспомнили о временах, когда Элиста, и вся республика в целом, отстраивались практически с нуля, но также давали советы новому поколению строителей.

Празднику 65 лет. Впервые его отметили в 1956 году по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Он восхитился строительством Жигулевской ГЭС и решил почтить труд работников всей отрасли. В те годы в стране шло активное строительство – возводились новые дома, предприятия, начали осваивать целину. Поэтому праздник очень быстро распространился по всему Советскому Союзу.

В Калмыкии в это время также активно восстанавливали народное хозяйство, отстраивали степную столицу. Рабочих рук не хватало, привлекали солдат знаменитого «городовиковского призыва». Сейчас перед строительной отраслью региона также стоят серьезные вызовы. Одни из главных – повышение доступности жилья и комплексное развитие территорий.