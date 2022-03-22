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21 апреля, 13:51
Новости

«Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

«Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

На уникальный конкурс ждут калмыцких программистов. Этот проект стартовал в стране в апреле. Он призван повысить уровень квалификации IТ-специалистов. В конечном итоге – найти решения социально-экономических проблем, в частности, в рамках импортозамещения.

Организатором является Министерство экономического развития России. В этом году в рамках проекта пройдут 25 региональных и 3 всероссийских чемпионата, 8 окружных хакатонов и 25 образовательных лекций.

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