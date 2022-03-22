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21 апреля, 14:20
Новости

Подвиг, который связывает два муниципалитета

Подвиг, который связывает два муниципалитета

На днях Глава Лаганского района Очир Очиров встретился с делегацией из Новоалександровского поселения и поблагодарил их за то, что бережно хранят память о славном сыне калмыцкого народа.

Героический подвиг Павла Гирдикова, снайпера 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии не забыт. Зимой 1943 года, он погиб при освобождении села Новоалександровка. О его героизме помнят там и поныне. На месте захоронения воздвигнут обелиск, на фасаде начальной школы установлена мемориальная доска, в холле оформлен стенд с биографией лаганца. По словам гостей, такие межрегиональные связи необходимо только укреплять.

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