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21 апреля, 13:19
НовостиСельское хозяйство

У животноводов республики горячая пора

У животноводов республики горячая пора

В Черноземелье в ряде хозяйств показатель по приплоду приближается к заветным 100%. А по району в общем – 78%. Важно отметить, что мягкая зима способствовала тому, что животные в основном находились на выпасах. Поскольку с кормами не было проблем, потому, как отмечают специалисты, и здоровое потомство. Здесь уверены, что взятые на текущий год обязательства по получению ягнят – будут выполнены, как, впрочем, по отелу.

Итоги этой компании подведут чуть позже, в июне. Между тем, аграрии в сотрудничестве со специалистами Россельхозцентра начали мероприятия по предупреждению наступления саранчовых вредителей.

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