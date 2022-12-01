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25 января, 08:43
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Центральный хурул Калмыкии запустил в телеграм-канале серию познавательных постов о каждом из 17 пандитов, скульптуры которых расположены на территории храма

Центральный хурул Калмыкии запустил в телеграм-канале серию познавательных постов о каждом из 17 пандитов, скульптуры которых расположены на территории храма

Верующие смогут познакомиться с великими учителями буддизма - известными учеными университета Наланды.

Согласно исторических летописям, в институте на севере Индии училось более 10 тысяч монахов и проживало 1,5 тысячи пандитов, но самыми выдающимися были 17 великих учителей, которые написали собственные труды и комментарии к учению Будды.

Именно их статуи расположили по наставлению Далай-ламы XIV вокруг Золотой Обители.

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