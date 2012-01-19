Помощь пожилым продолжают оказывать волотеры акции «Мы вместе»

Волонтеры доставляют старшему поколению продукты, медикаменты, оплачивают коммунальные услуги, а, в связи со снегопадами, еще и трудятся во дворах, расчищая снег.

В штабе акции «Мы вместе» кипит работа. Волонтер Алена Лиджиева, она в добровольцах около пяти месяцев, принимает заявки до обеда – уже две. Необходимо привезти лекарства, они уже куплены, на второй адрес – продукты. Это самые популярные просьбы пожилых элистинцев. Кстати, в последнее время из-за погодных условий добавилась и расчистка снега. Но новые объемы и задачи ребятам по плечу - сейчас в штабе около 30 волонтеров, еще столько же - в резерве.

Перед отправкой по адресам - обязательная санитарная обработка рук и проверка средств индивидуальной защиты: масок и перчаток. Развозить лекарства и покупать продукты в этот раз вызвались двое. Владимир Цагалаев в добровольцы подался сразу, как объявили пандемию, а вот Саглара Мучкаева – новобранец, в штабе с декабря прошлого года. Пришла после того, как в ее ВУЗе начались каникулы.

Напоминаем, что в Калмыкии режим ограничений из-за коронавируса продлен до 14 марта включительно. Продолжают в регионе действовать и рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет. Медики призывают пожилых людей оставаться дома, а при необходимости. пользоваться услугами волонтеров. Обратиться к добровольцам можно по номерам телефонов – 5-00-35 и 8-927-593-40-48.