Яблочный спас - символ окончания лета и наступления осени

Православные верующие отмечают сегодня Преображение Господне или Яблочный Спас.

В этот день принято посещать церковь и освящать фрукты и овощи, благодаря Бога за урожай. Именно так поступили прихожане Казанского кафедрального собора. А в знаменитом Яшалтинском яблоневом саду уже собрали первый урожай летних сортов.

Александра Грицаева, по традиции, пришла в церковь с дарами природы. В ее корзине не только яблоки. Считается, что освященные в этот день фрукты и овощи обладают особой энергией.

Преображение Господне – один из двунадесятых праздников в православии. Прихожане Казанского кафедрального собора пришли в этот день в храм, чтобы вспомнить событие из евангелия, когда Христос поднялся на Фаворскую гору и преобразился перед своими учениками.

Немало традиций связано с этим любимым в народе праздником. Он знаменует собой начало сбора урожая. Также с этого дня можно сеять озимые. В Яшалтинском яблоневом саду первый урожай летних сортов уже собрали. В этом году садоводы столкнулись с проблемой полива. Пруд-накопитель пересох из-за того, что в соседнем ставропольском регионе перекрывают канал. Фруктовые деревья это лишило капельного орошения.

Свое дело сделала и жара, традиционно установившаяся в регионе в летний период. Из-за этого яблоки осыпаются с деревьев на землю. А те, что остаются на ветках гниют, не успев созреть.

Зимние сорта яблок поспеют к середине сентября. А пока агрономы готовятся к сбору слив. Эти деревья раскинулись в другой части сада. Они также страдают от недостатка влаги. Чтобы восполнить ее еженедельно сюда приезжают водовозы.

А еще Яблочный спас – это символ окончания лета. По погоде в этот день судили о предстоящей осени.