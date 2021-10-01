Что выявил очередной рейд по предприятиям торговли и сферы услуг?

И они дают результаты. Требований немало, но за полтора года пандемии даже самые нерадивые усвоили их назубок. В каждом павильоне установлен рециркулятор, в наличии жидкости для обработки рук, термометры, маски. Всё это результат как проведённой ведомством работы, наложенных штрафов в том числе, так и желания граждан победить опасный вирус. В один из рейдов отправилась наш корреспондент Элла Хаптаханова.

Оксана Бембеева, продавец с 8-летним стажем, за полтора года пандемии привыкла начинать свой рабочий день с тщательной обработки всех поверхностей аналитом и хлосодержащими средствами. Почти нормой стали и регулярные проверки рабочей группы. Представители регионального министерства экономики и торговли отметили здесь соблюдение всех требований Роспотребнадзора.

Рециркулятор и средства для обработки рук сразу при входе встречают и в магазине сантехники. Обязательная термометрия и соблюдение графика обработки надежно защитили сотрудников предприятия от опасной инфекции. Никто из них не заболел. Все они уже прошли вакцинацию.

Сейчас в регионе на смену сводным рабочим группам, состоявшим из представителей разных ведомств, пришли те, в которые входят сотрудники одного министерства. Это даёт возможность охватить большее количество объектов торговли и сферы услуг.

Данные ежедневных проверок всех министерств поступают каждый четверг в региональную службу финансово-бюджетного контроля, которая предоставляет общие сведения в региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Теперь на заседании оперштаба принято решение о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, чья профессиональная деятельность связана с наибольшим количеством социальных контактов. Это не коснётся тех, у кого есть медицинские противопоказания. В региональном Роспотребнадзоре подчёркивают необходимость охвата прививками 80% указанной категории работников, с учётом переболевших за последние полгода.