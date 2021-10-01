В Элисте стартовали бесплатные курсы по изучению калмыцкого языка

Они проходят в Национальной библиотеке имени Антона Амур-Санана. Можно не сомневаться, что они будут успешными, ведь в качестве педагога выступает настоящий знаток родной речи Сергей Гучинович Мучиряев. На уроках побывала наш корреспондент Белг Манцаева.

Кристина Теплокова приехала в Калмыкию пять лет назад из Ростовской области. Учится в одном из средних специальных учебных заведений. Давно мечтала ближе познакомиться с традициями и обычаями степного народа, изучить язык.

А вот Полина Тур, планирует уехать за пределы республики. Но говорит, что знать свой язык – очень важно. Он всегда будет напоминать о Малой Родине.

Инициатор курсов Народный артист республики, Отличник народного образования России - Сергей Мучиряев. До конца года трижды в неделю мэтр будет помогать всем, кто хочет улучшить уровень знаний или освоить калмыцкий язык с нуля, их уже более 70 человек.

По поручению Бату Хасикова активно продолжается системная работа по развитию калмыцкого языка. Оказывается поддержка школам, учителям родной речи и воспитателям. Ежегодно вручается премия Главы республики «Келни билг». Свою лепту вносят и телевизионные проекты. ГТРК «Калмыкия» вот уже много лет проводит конкурс калмыцкой песни «Теегин Айс». Десятки детей смогли продемонстрировать свои таланты и знания языка.