В Калмыкии пройдут мероприятия ко Дню памяти воинов 110 отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии

Тематические встречи, музейные экспозиции, встречи со школьниками, возложение венков к Вечному огню, на Аллее Героев и к бюсту Василия Хомутникова. 13 ноября в республике пройдёт День памяти воинов 110 отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии.

Ровно 80 лет назад было принято постановление Госкомитета обороны СССР «О национальных войсковых соединениях». Знаменитая 110-я была сформирована в 1942 году.

А решение об увековечении даты создания этого воинского формирования было принято Народным Хуралом в июле 2017 года. Запланировано проведение масштабных мероприятий. Сегодня о них говорили на заседании рабочей группы.

И еще. К 80-летию событий на Дону пройдут совместные с соседями большие мероприятия, посвящённые этим героическим страницам истории.