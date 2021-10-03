В День народного единства ГТРК «Калмыкия» присоединится к онлайн-марафону ВГТРК «Славься, Отечество»

Он стартует в 8 утра. Каждый федеральный округ познакомит телезрителей с обычаями, традициями и культурой народов, населяющих их территорию. Телеальманах продлиться ровно 16 часов 12 минут. И это неслучайно. Зрители совершат путешествие в далёкий 1612 год, ставший переломным в истории государства.

Благодаря самым современным технологиям и творческим возможностям филиалов ВГТРК, мы перенесемся на 4 столетия назад, преодолеем 17 миллионов квадратных километров, пройдем сквозь 11 часовых поясов. История Великой страны оживёт на наших глазах. Это настоящий подарок россиянам к празднику. Присоединиться к нам можно на мультимедийной платформе СМОТРИМ.ру. Также трансляцию телемарафона можно посмотреть и на нашем сайте. Для этого необходимо кликнуть на баннер Всероссийского онлайн-марафона.