Мергену Киму присвоено звание «Народный артист Калмыкии»

За выдающиеся заслуги в области культуры, искусства солисту Национального оркестра Калмыкии Мергену Киму присвоено звание «Народный артист Республики». Соответствующий указ был подписан Главой региона Бату Хасиковым, в день работников культуры. А торжественное награждение состоялось на гала-концерте Фестиваля национальной музыки имени Петра Очировича Чонушова. Как признался сам артист, получить награду в рамках Фестиваля великого композитора, вдвойне приятно.