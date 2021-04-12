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4 мая, 17:09
НовостиКультура

Мергену Киму присвоено звание «Народный артист Калмыкии»

Мергену Киму присвоено звание «Народный артист Калмыкии»

За выдающиеся заслуги в области культуры, искусства солисту Национального оркестра Калмыкии Мергену Киму присвоено звание «Народный артист Республики». Соответствующий указ был подписан Главой региона Бату Хасиковым, в день работников культуры. А торжественное награждение состоялось на гала-концерте Фестиваля национальной музыки имени Петра Очировича Чонушова. Как признался сам артист, получить награду в рамках Фестиваля великого композитора, вдвойне приятно.

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