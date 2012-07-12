Ситуация с распространением коронавируса в Калмыкии значительно улучшилась

Это доказывает ежедневная статистика оперативного штаба. И такая картина по всей стране. По данным Минздрава, число новых случаев заражения стабильно снижается, у россиян быстрее вырабатывается естественный иммунитет. И на это повлиял ряд факторов, главный из которых -сознательность самих граждан. В частности, соблюдается самоизоляция, социальная дистанция. Все больше людей практически не расстаются с масками и перчатками в общественных местах.

Немалую роль в улучшении статистики сыграла массовая вакцинация населения. Количество желающих получить прививку ежедневно растёт. Калмыкия входит в число регионов с рекордными показателями по записи на вакцинацию. Препарат, который используется во всех регионах, уже доказал свою эффективность. Причем не только в России, но и в других странах, закупивших разработанный учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи, «Спутник V». Также в Минздраве сообщают, что уже с марта будет использоваться и «Эпиваккорона». Это препарат новосибирских вирусологов.