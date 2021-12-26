ПРЕМЬЕРА! НОВЫЙ СЕЗОН «СКЛИФОСОВСКОГО»

31 января в 21:20 на телеканале «Россия» – премьера девятого сезона культовой медицинской драмы «Склифосовский». К звездному составу актеров–Максиму Аверину, Марии Куликовой, Елене Яковлевой, Анне Якуниной, Нине Усатовой, Евгении Дмитриевой, Константину Юшкевичу, Андрею Ильину –присоединится Мария Порошина.

Гениальный врач – харизматичный Олег Брагин (Максим Аверин) уходит из любимого Склифа и устраивается хирургом в обычную поликлинику. Его супруга и теперь уже бывшая коллега Марина Нарочинская (Мария Куликова) устала терпеть выходки мужа и предлагает на время разойтись. Чтобы как-то отвлечься от семейных неурядиц, Марина переходит на работу в центр Бурденко по приглашению бывшего коллеги. Вячеслав Мартынов (Сергей Пиотровский) не скрывает, что хотел бы не только работать с Нарочинской, но и не против возобновить отношения. С Брагиным активно флиртует его новая начальница, главврач поликлиники Тамара Сперанская (Мария Порошина).

У бывших коллег Брагина жизнь не стоит на месте: Павлова (Елена Яковлева), благодаря чиновнику из Минздрава Аленикову (Игорь Гордин), снова становится завотделением Склифа. Но за свою услугу Алеников требует от неё полного подчинения. А когда из Израиля внезапно возвращается Кривицкий (Андрей Ильин), судьба ставит Павлову перед ещё одним выбором. Нина (Анна Якунина) получает диплом операционной сестры, а её место на посту приемного отделения занимает Ирина Фёдоровна Успенская (Нина Усатова). Для прохождения практики в Институт приходят трое интернов: Арина, Дима и Алекс. Каждый день молодым специалистам придется доказывать, что они достойны работать в Склифе. Неожиданные кадровые перестановки, судебные дрязги, катастрофа в метро, крупная автомобильная авария – в здании главного Института скорой помощи идет круглосуточная борьба за жизни пациентов.

По многочисленным просьбам телезрителей в сериал вернётся герой Андрея Ильина – хирург Кривицкий, который в конце восьмого сезона уезжает в Израиль. Но Кривицкого пришлось срочно «вернуть» в фильм из-за флешмоба, организованного поклонниками в соцсетях. Напомним, что это не первый раз, когда фанаты решают судьбу героев. После трагического финала третьего сезона, когда в руках Брагина оказывается бомба и слышен взрыв, поклонники атаковали создателей проекта требованиями вернуть Брагина к жизни. Так проект получил продолжение.

Съёмки, по традиции, проходили в Москве и Подмосковье. Но в этом году группа отправилась в Нижний Новгород. Именно там снимали одну из самых масштабных и зрелищных сцен – катастрофу в метро. Этот эпизод стал испытанием не только для героев, но и для артистов и всей съёмочной группы.

Не обошлось и без курьёзов. Постановочная автомобильная авария на северо-западе Москвы попала во все ленты новостей. Сообщалось, что на улице Исаковского столкнулись карета скорой помощи и два автомобиля. Пресс-служба московского Департамента транспорта факт происшествия подтвердила, однако позднее опровергла информацию. Очевидцы приняли это ДТП за реальное, начали не только снимать на видео и выкладывать в соцсети ролики - некоторые неравнодушные прохожие пытались оказать помощь «пострадавшим». Сцена с аварией стала зрелищной, но не самой сложной частью девятого сезона «Склифосовского».

И ЭТО НЕ КОНЕЦ ИСТОРИИ!

Незадолго до премьеры девятого сезона в Москве стартовали съемки десятого, юбилейного сезона «Склифосовского». Так что зрителей ждет продолжение истории Олега Брагина и его коллег по Склифу.

Не пропустите! Новый сезон сериала «Склифосовский» – с 31 января в 21:20 на телеканале «Россия».