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12 ноября, 12:06
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Приоритеты медпомощи участникам СВО

Приоритеты медпомощи участникам СВО

В Калмыкии. с начала текущего года медицинскую помощь получили 177 участников специальной военной операции. Первичную медико-санитарную им оказывают в городской поликлинике и 12 районных больницах.

Диспансеризация ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции на прикрепленной территории проводится в первоочередном порядке. Также пациенты получают консультации узких специалистов - врачей республиканской больницы им. П. П. Жемчуева, онкологического диспансера, центра специализированных видов медицинской помощи, психоневрологического диспансера и предусмотрены выезды врачебной бригады в районы.

В случае выявления подозрения на заболевание, для уточнения диагноза, выбора тактики лечения участники СВО направляются в специализированные медучреждения республики.

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