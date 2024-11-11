Приоритеты медпомощи участникам СВО

В Калмыкии. с начала текущего года медицинскую помощь получили 177 участников специальной военной операции. Первичную медико-санитарную им оказывают в городской поликлинике и 12 районных больницах.

Диспансеризация ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции на прикрепленной территории проводится в первоочередном порядке. Также пациенты получают консультации узких специалистов - врачей республиканской больницы им. П. П. Жемчуева, онкологического диспансера, центра специализированных видов медицинской помощи, психоневрологического диспансера и предусмотрены выезды врачебной бригады в районы.

В случае выявления подозрения на заболевание, для уточнения диагноза, выбора тактики лечения участники СВО направляются в специализированные медучреждения республики.