Сегодня 15 лет отмечает «Россия 24», главный круглосуточный информационный канал страны!

Спутниковое вещание началось 1 июля 2006 года, позже стали использоваться частоты региональных ГТРК, которые входят в холдинг Всероссийской государственной телерадиокомпании. ГТРК «Калмыкия» - неотъемлемая его часть.

К «России 24» мы присоединились в 2013 году. И с тех пор - в основе эфира только актуальные события из мира политики и экономики, культуры и спорта, информационных технологий и науки: новости, интервью, специальные репортажи, происшествия и многое другое. Сейчас телеканал «Россия 24» входит в число наиболее влиятельных средств массовой информации.

Поздравляем всех зрителей, и особенно тех, кто имел и имеет непосредственное отношение к производству программ и вещанию на канале «Россия 24»! 7-ая кнопка во всех телевизорах страны!