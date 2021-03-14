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2 апреля, 10:35
НовостиОбразование

Взаимодействие и взаимопомощь

Взаимодействие и взаимопомощь

Сегодня будет подписан договор о сотрудничестве между Калмыцким Госуниверситетом и Следственным комитетом. Главная задача - развитие перспективных направлений сотрудничества в области науки, разработки и реализации профессиональных образовательных программ, направленных на удовлетворение потребностей региона в подготовке квалифицированных кадров, проведение совместных научно-практических мероприятий. А также для того, чтобы расширить возможности практики и стажировки студентов в следственных органах.

 

 

 

 

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