Взаимодействие и взаимопомощь

Сегодня будет подписан договор о сотрудничестве между Калмыцким Госуниверситетом и Следственным комитетом. Главная задача - развитие перспективных направлений сотрудничества в области науки, разработки и реализации профессиональных образовательных программ, направленных на удовлетворение потребностей региона в подготовке квалифицированных кадров, проведение совместных научно-практических мероприятий. А также для того, чтобы расширить возможности практики и стажировки студентов в следственных органах.