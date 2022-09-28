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25 ноября, 14:44
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Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о водоснабжении в Яшалте

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о водоснабжении в Яшалте

В результате проверки в деятельности водоснабжающей организации - муниципального автономного учреждения "Управление коммунального хозяйства и благоустройства Яшалтинского района" выявлены нарушения законодательства о водоснабжении, выразившиеся в длительном отключении водоснабжения жителям с.Яшалта с 22 по 24 ноября, и отсутствии организованного подвоза воды населению.

В отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном по ст.7.23 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в инспекцию государственного жилищного надзора РК.

Кроме того, прокуратурой района в адрес главы администрации Яшалтинского РМО РК внесено представление.

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