Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о водоснабжении в Яшалте

В результате проверки в деятельности водоснабжающей организации - муниципального автономного учреждения "Управление коммунального хозяйства и благоустройства Яшалтинского района" выявлены нарушения законодательства о водоснабжении, выразившиеся в длительном отключении водоснабжения жителям с.Яшалта с 22 по 24 ноября, и отсутствии организованного подвоза воды населению.



В отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном по ст.7.23 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в инспекцию государственного жилищного надзора РК.



Кроме того, прокуратурой района в адрес главы администрации Яшалтинского РМО РК внесено представление.