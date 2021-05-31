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28 июня, 17:25
НовостиОбщество

Волонтёры Республиканского центра молодёжи рассказали о вреде наркотиков жителям столицы

Волонтёры Республиканского центра молодёжи рассказали о вреде наркотиков жителям столицы

В минувшие выходные, несмотря на невероятную жару, всем прохожим в центре калмыцкой столицы добровольцы вручали памятки о вреде наркотиков. В них четко прописаны пункты административной и уголовной ответственности за изготовление, хранение и распространение наркосодержащих средств.

И, хотя, большинство граждан понимают пагубность этой привычки, но каждый при этом должен знать, что суровость закона в этой сфере растёт с каждым годом.

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