Волонтёры Республиканского центра молодёжи рассказали о вреде наркотиков жителям столицы

В минувшие выходные, несмотря на невероятную жару, всем прохожим в центре калмыцкой столицы добровольцы вручали памятки о вреде наркотиков. В них четко прописаны пункты административной и уголовной ответственности за изготовление, хранение и распространение наркосодержащих средств.

И, хотя, большинство граждан понимают пагубность этой привычки, но каждый при этом должен знать, что суровость закона в этой сфере растёт с каждым годом.