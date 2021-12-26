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18 января, 22:00
НовостиCOVID-19Здравоохранение

В Калмыкии выявлено 24 первых случаев заражения «Омикроном»

В Калмыкии выявлено 24 первых случаев заражения «Омикроном»

Об этом сегодня сообщил главный санитарный врач Джангар Санджиев.

Больные находятся на амбулаторном лечении под наблюдением врачей. Все они - жители региона. Один заболевший прибыл из дальнего зарубежья, также есть случай завоза из другого региона страны.

Больше всего больных в Элисте. А это 9 человек. "Омикрон" также выявлен у жителей Юстинского, Лаганского, Яшкульского, Приютненского, Малодербетовского, Кетченеровского районов.

Заболевание у всех протекает в форме ОРВИ легкой и средней степени тяжести. По словам руководителя Джангара Санджиева, новый штамм от "Дельты" отличается высокой заразностью.

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