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28 октября, 09:22
Новости

Вопросы педиатрии и неонатологии

Вопросы педиатрии и неонатологии

Начальник отдела организации медпомощи детскому населению Татьяна Москвина и главный педиатр Минздрава Калмыкии Айса Бадма-Халгаева приняли участие в межрегиональной научно-практической онлайн-конференции по междисплинарным вопросам детского и женского здоровья.

В конференции также приняли участие врачи - педиатры и акушеры-гинекологи. Как отметила Москвина, взаимодействие в формате таких встреч полезно и для медицинских работников, и для пациентов. Они имеют возможность расширять профессиональные знания, обмениваться опытом, получать полезные рекомендации из первых уст.

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