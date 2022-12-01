"Целую землю родины моей…" Фоторепортаж Андрея Макарова

В посёлке Буруны Наримановского района Астраханской области состоялся литературно-музыкальный вечер, посвящённый 95-летию со дня рождения известного калмыцкого поэта, прозаика и драматурга Алексея Гучиновича Балакаева. Он родился и жил в этом степном селении, которое называлось тогда хотоном Шикиртя. Отсюда вместе с семьями других местных калмыков был депортирован в Сибирь. После реабилитации народа вернулся на родину, где написал и издал 37 книг стихотворений, прозы и публицистики. Его пьесы были поставлены во многих театрах Советского Союза.



Бурунцы не забывают знаменитого земляка. С помощью областного общества калмыцкой культуры «Хальмг» они организовали мероприятие, достойное его памяти. В поселковой школе учитель Эльмира Камальдинова провела открытый урок по повести А.Г. Балакаева «Три рисунка». Затем в актовом зале прошёл круглый стол и концерт, посвящённые жизни и творчеству Алексея Гучиновича.



На мероприятии выступили сын писателя, литератор из Санкт-Петербурга Цецен Балакаев, председатель Астраханского регионального отделения Союза писателей России, заслуженный работник Республики Калмыкия Юрий Щербаков, представитель Главы Республики Калмыкия в Народном Хурале Араш Манджиев, председатель Калмыцкого регионального отделения Союза писателей России Василий Чонгонов, руководитель Астраханского областного общества калмыцкой культуры «Хальмг» Николай Эльдяев, астраханские писатели Анатолий Лиджиев и Андрей Макаров, калмыцкие поэты Пётр Чужгинов и Виктор Коксадаев, Глава села Буруны Айгуль Косенко.



С особенным интересом слушали собравшиеся рассказ народного поэта Республики Алтай, председателя Союза писателей Республики Алтай Бронтоя Бедюрова, который счёл своим долгом приехать на мероприятие из Элисты, где находился в творческой командировке, чтобы почтить память своего старшего друга.



Украсили мероприятие выступления народных танцевальных коллективов из Элисты и Бурунов.



Главным итогом прекрасно организованного вечера стало общее желание хозяев и гостей о проведении в селе Буруны ежегодных Балакаевских литературных чтений. Богатое творческое наследие уроженца Астраханской земли безусловно требует самого пристального внимания. Здесь широкий простор для деятельности не только современных писателей и литературоведов, но и переводчиков. Это ярко показал Юрий Щербаков, прочитавший новые переводы стихотворений Алексея Балакаева.





Источник: souzpisatel.ru