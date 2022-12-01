Возбуждено уголовное дело в отношении элистинца, который публично пропагандировал нацисткую символику

Следователями отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия на основании материалов, представленных региональными УФСБ и ЦПЭ МВД, возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование нацистской символики, если это деяние совершено лицом, подвергнутым административному наказанию за любое из административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 КоАП).

По версии следствия, 06 мая и 24 июля 2022 года подозреваемый, находясь на территории г. Элисты, будучи привлеченным к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях, в одной из социальных сетей вновь демонстрировал нацистскую символику, пропаганда которой запрещена федеральными законами.

В настоящее время подозреваемый задержан. По ходатайству следователя СК мужчине судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках уголовного дела следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Калмыкии.

Источник: https://kalmykia.sledcom.ru