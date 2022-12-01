"Цаһан сахлта кѳгшә"

Так называется книга Владимира Нурова, которую презентуют сегодня в стенах национальной библиотеки имени Амур–Санана. Автор романа – народный поэт республики, драматург, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Калмыкии. Он – автор более двадцати поэтических сборников на калмыцком и русском языках. Его новая книга охватывает события, происходившие в калмыцкой степи с 1930 по 1941 годы.

Об этом сообщает телеграмм канал нацбиблиотеки.