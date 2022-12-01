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31 марта, 09:18
Новости

"Цаһан сахлта кѳгшә"

"Цаһан сахлта кѳгшә"
Так называется книга Владимира Нурова, которую презентуют сегодня в стенах национальной библиотеки имени Амур–Санана. Автор романа – народный поэт республики, драматург, заслуженный работник культуры Российской Федерации и Калмыкии. Он – автор более двадцати поэтических сборников на калмыцком и русском языках. Его новая книга охватывает события, происходившие в калмыцкой степи с 1930 по 1941 годы. 
 
Об этом сообщает телеграмм канал нацбиблиотеки.
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