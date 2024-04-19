В этом году в Калмыкии обновят более 11 мостов и путепроводов. Четыре расположены на региональных трассах

К ремонту моста через балку Кенкря на автодороге «Садовое-Кануково-Салын - Тугтун-Котельниково» приступят в июне. На маршруте «Элиста-Арзгир-Минеральные Воды» специалисты обновят искусственное сооружение, через р. Улан Зуха в Ики-Бурульском районе.

В Лаганском и в Черноземельском РМО в этом году будет отремонтирован мостовой переход через балку Меклета и мост через Оля-Каспийский канал «Улан-Хол-Лагань». Также запланированы работы в Яшкульском районе. Здесь отремонтируют моста через Гашунский канал и речку Яшкуль.

Напомним, работы пройдут в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».