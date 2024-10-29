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30 октября, 17:37
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В Элисте сегодня прошло заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации города

В Элисте сегодня прошло заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации города

Комиссия рассмотрела документы трех кандидатов и приняла решение допустить двоих из них к личным собеседованиям, сообщил Руководитель Штаба общественной поддержки партии Единая Россия Бадма Бадаев.

На собеседованиях первый заместитель главы администрации Борис Кальдинов и и.о. главы администрации Алдар Лиджиков представили свои концепции развития города.

По итогам собеседований оба кандидата рекомендованы для дальнейшего рассмотрения депутатами Элистинского горсобрания, которые примут решение о назначении на должность.

Фото: Badma.Badaev

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