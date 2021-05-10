5 июня, 12:14
 21 °C
88,75
73,27
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 июня, 20:45
НовостиОбразованиеПамять

Патриотический проект педагога элистинской школы - в числе финалистов Всероссийского конкурса

Патриотический проект педагога элистинской школы - в числе финалистов Всероссийского конкурса

Проект под названием «Военной песни негасимый свет» учителя начальных классов элистинской школы №21 Ольги Перепелятниковой - в числе финалистов Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми «За нравственный подвиг учителя» по ЮФО.

 Сегодня состоялось заседание конкурсной комиссии второго межрегионального этапа. Среди лауреатов – представители Краснодарского края и Волгоградской области. Гран-при удостоена работа Ивана Ревина из Ростовской области. Награждение победителей состоится в ноябре. Напомним, конкурс проводится уже в 16 раз Министерством образования и науки России совместно с Синодальным отделом религиозного образования и изучения основ христианской религии. Квалифицированную работу экспертов и конкурсантов отметил и исполнительный директор координационного комитета иеромонах Трифон. 

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия