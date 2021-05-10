Патриотический проект педагога элистинской школы - в числе финалистов Всероссийского конкурса

Проект под названием «Военной песни негасимый свет» учителя начальных классов элистинской школы №21 Ольги Перепелятниковой - в числе финалистов Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми «За нравственный подвиг учителя» по ЮФО.

Сегодня состоялось заседание конкурсной комиссии второго межрегионального этапа. Среди лауреатов – представители Краснодарского края и Волгоградской области. Гран-при удостоена работа Ивана Ревина из Ростовской области. Награждение победителей состоится в ноябре. Напомним, конкурс проводится уже в 16 раз Министерством образования и науки России совместно с Синодальным отделом религиозного образования и изучения основ христианской религии. Квалифицированную работу экспертов и конкурсантов отметил и исполнительный директор координационного комитета иеромонах Трифон.