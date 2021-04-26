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25 мая, 19:04
НовостиБлаготворительность

Степная столица присоединилась ко Всероссийской акции «Корзина доброты»

Степная столица присоединилась ко Всероссийской акции «Корзина доброты»

 Её проводит сеть продовольственных магазинов и фонд «Дари добро». Простота реализации делает акцию востребованной среди людей, которые хотят помочь ближним, но не имеют на это времени и больших средств.

Волонтеры – это главная движущая сила проекта. Они рассказывают покупателям об акции в магазинах, фасуют все собранные продукты на складе и помогают развозить готовые наборы нуждающимся семьям с детьми и одиноким пенсионерам. Этот масштабный марафон проходит в 72 населённых пунктах. Среди городов-участников Саратов, Ростов-на-Дону, Волгоград, Элиста, Астрахань и многие другие.

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