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24 июля, 12:39
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Калмыкия приняла участие в региональном этапе Всероссийского форума классных руководителей

Калмыкия приняла участие в региональном этапе Всероссийского форума классных руководителей

Делегацию республики представляли 15 педагогов и кураторов групп СПО, 6 из них поделись своими наработками на Марафоне . Встреча объединила 300 участников из субъектов округа и новых регионов.

Учителя представили более 50 практик, которые пополнили багаж знаний калмыцких учителей. Это уникальная площадка, где собираются настоящие лидеры образования, активные и неравнодушные педагоги и кураторов групп СПО. По словам учителя Элистинского техлицея Ольга Бадмаева, это было 2 чудеснейших дня.

Ведь роль учителя и классного руководителя в современном, цифровом и технологически развивающемся мире особенно благородна и ценна. Напомним, форум проводится по поручению Президента России Владимира Путина с 2021 года.

Видео: Минобрнауки Калмыкии

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