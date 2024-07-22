Калмыкия приняла участие в региональном этапе Всероссийского форума классных руководителей
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Делегацию республики представляли 15 педагогов и кураторов групп СПО, 6 из них поделись своими наработками на Марафоне . Встреча объединила 300 участников из субъектов округа и новых регионов.
Учителя представили более 50 практик, которые пополнили багаж знаний калмыцких учителей. Это уникальная площадка, где собираются настоящие лидеры образования, активные и неравнодушные педагоги и кураторов групп СПО. По словам учителя Элистинского техлицея Ольга Бадмаева, это было 2 чудеснейших дня.
Ведь роль учителя и классного руководителя в современном, цифровом и технологически развивающемся мире особенно благородна и ценна. Напомним, форум проводится по поручению Президента России Владимира Путина с 2021 года.
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