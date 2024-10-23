В Калмыкии продолжается акция «Внимание дети»

По итогам детального анализа аварийности, в Калмыкии более 70% детей, пострадавших при ДТП, являлись пассажирами транспортных средств.

В рамках проводимого на территории Республики Калмыкия профилактического мероприятия «Внимание дети», сотрудники региональной Госавтоинспекции на федеральной автодороге Р-22 «Каспий» провели профилактическое мероприятие «Ребенок пассажир». Дорожными полицейскими выявлено и пресечено 3 нарушения правил перевозки детей в салоне автомобиля. Водители привлечены к административной ответственности.

Часто родители, пренебрегают правилами перевозки детей в салоне автомобиля, не используют детские удерживающие устройства или ремни безопасности.