В Калмыкии возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью малолетнего ребенка

Малодербетовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении уроженки Ивановской области, прибывшей на временное проживание в поселок Большой Царын Октябрьского района республики. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

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По версии следствия, примерно в 12 часов 10 июля 2024 года обвиняемая вместе со своим 4-х месячным сыном находилась в одном из домовладений в поселка. В это же время женщина, разозлившись на плач ребенка, задушила его. Ребенок скончался на месте преступления.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, следователями произведен его тщательный осмотр, изъяты предметы и объекты, по которым будут назначены необходимые судебные экспертизы. Мотивы совершения преступления устанавливаются следствием. Выполняется комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, допрашиваются свидетели, проводится сбор и закрепление доказательственной базы.

По предварительным данным, семья на учете в органах системы профилактики не состояла. Женщина задержана. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.