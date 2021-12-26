ГРАНДИОЗНАЯ ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ»! Мировой хит: шоу «Возможно всё!» – теперь в России

4 февраля в 21:00 на телеканале «Россия» – премьера международного хита «Возможно всё!». Это юмористическое пятничное шоу, в котором звёзды проходят невероятные и смешные испытания.

ЧТО ЖДАТЬ?

Премьера «Возможно всё!» станет открытием: такого формата на российском телевидении ещё не было. Шутки рвут зал, артисты разных жанров с восторгом участвуют в уморительных конкурсах, а весёлые насмешки ведущего добавляют остроты. Определённо, зрителя ждет яркое зрелище, весёлое времяпрепровождение.

«Возможно всё!» – самое гибкое, живое и непредсказуемое шоу, всегда остаётся сюрпризом, поэтому строгих правил и ограничений не существует. В каждом выпуске 4 постоянных участника и 4 гостя объединяются в одну команду, которая поступает в распоряжение ведущего и выполняет его интригующие задания. К играм привлекаются зрители в студии и телезрители всей страны. Казалось бы, ничего сложного, но всегда есть место экспромту. Только в шоу «Возможно всё!» – возможно всё!

Оригинальные версии и неожиданные модификации игр, знакомых всем с детства – от «крокодила» и «испорченного телефона» до театра теней и пантомимы. Звёздных участников подвесят к потолку, заставят дрожать и вибрировать, танцевать до упаду, выпутываться из нелепых ситуаций, лезть за словом в карман, менять роли как перчатки и ползком покорять горные вершины. Зрители в студии приготовят из знаменитостей бургер, укладывая артистов слоями на гигантскую булку, и покажут свои самые буйные танцы. Главная фишка шоу – наклонная комната, в которой всё происходит с уклоном в 22,5 градуса. Скользкий пол превращает любую сцену в настоящий аттракцион! Надо отметить, что все конкурсы и игры безопасны для жизни и здоровья участников. Но сопереживать им, всё же, придётся.

КТО ВЕДУЩИЙ?

Зажигает и искрит безудержным весельем Владимир Маркони: «Для меня огромная честь вести формат, который пользуется большой популярностью и уважением у зрителей всего мира. В этом шоу я - ведущий, модератор, «зажигалочка», секс-символ, т.е. классический я. В шоу «закидываю»

условия, в которых живут артисты, и постоянно меняю задания. А я способен на многое! Знаете, всё шоу развлекаю и развлекаюсь вместе с нашей труппой уморительных артистов и замечательных импровизаторов. А звездные гости видят это всё в первый раз и получают удовольствие. У нас царит такой пятничный задор, когда зрители могут отлично провести время у телеэкрана с семьей, друзьями-приятелями, и при этом сжигается много калорий! Мы создали атмосферу, чтобы всем было интересно, весело и зрители круто провели вечер. А потом еще долго обсуждали происходящее и с друзьями,и в понедельник на работе с коллегами, и снова ждали пятницы».

КТО УЧАСТНИКИ?

К четырем лучшим комедийным артистам – Тимуру Родригезу, Надежде Ангарской, Яне Кошкиной и Денису Косякову – присоединятся смелые и непредсказуемые юмористы, певцы, шоумены, телеведущие: Михаил Галустян, Глюк'оZа, Валерия, Иосиф Пригожин, Dava, Евгений Папунаишвили, Оскар Кучера, Родион Газманов, Андрей Ургант, Любовь Успенская, Екатерина Скулкина, Наталья Медведева, Мария Кравченко,Алексей Воробьев, Митя Фомин, Виктор Логинов, Анна Семенович, Светлана Мастеркова, Анатолий Цой, Юлианна Караулова, Денис Клявер и другие.

КАКОЙ ФОРМАТ?

«Возможно всё!» – российская версия проекта «Anything Goes», который успел стать международным хитом. Развлекательное прайм-тайм шоу адаптировано в 27 странах, где идет с огромным успехом. Особенно высокие рейтинги во Франции, Испании, Португалии, Дании, Австралии, Мексике и Канаде. Привлекательность проекта – в свежем, ярком и динамичном формате, в котором знаменитости и комики играют, поют, исполняют пантомиму и танцуют, проходя при этом весёлые игры и конкурсы. Гвоздь программы – комната с наклонным полом, который держит участников в напряжении.

Премьера! Шоу «Возможно всё!». С 4 февраля в 21:00 на телеканале «Россия».