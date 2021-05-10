Более девятисот элистинских школьников будут трудоустроены во время летних каникул

На эти цели в муниципальной казне предусмотрено 7 миллионов рублей. Сегодня часть из них начали свой первый рабочий день. По закону, дети от 14 до 16 лет должны трудиться не более 10 часов в неделю, те, кто старше – до 20 часов. Кто готов предложить временную занятость, и как оценивают труд детей – об этом в нашем материале.

9-00. Многие дети ещё нежатся в кроватях. На то они и каникулы, чтобы отсыпаться. Но те, для кого лето не только время отдыха, но и шанс подработать, этим утром пришли на стадион «Восточный». 14-летняя Эрика Куюкинова с согласия родителей весь июнь будет помогать коммунальщикам. Куда потратит первые заработанные деньги пока не знает. Но лишними в многодетной семье, они точно не будут, говорит школьница.

А для Дениса Очирова – это не первый заработок. Деньги потратит на себя и свою семью. Трудиться пятнадцатилетнему подростку предстоит по четыре часа в день. За месяц можно получить до 7 тысяч рублей.

Тех, кто летнему отдыху предпочёл труд, в этом году в столице, как никогда много. Более девятисот человек. Пока нет опыта, говорит куратор Юрий Ганжа, начинаем с малого. К примеру, с наведения чистоты.

Такой труд помогает несовершеннолетним не только материально. Главное, мы учимся работать в коллективе, говорит 16-летняя Виктория Дорджиева. Она второй год проводит каникулы в Комитете по делам молодежи и спорта столичной администрации. В основном, девушка занята, так называемой, бумажной работой.

Приоритет при трудоустройстве, по-прежнему, отдается подросткам, которые находятся в сложной жизненной ситуации, а также детям с ограниченными возможностями здоровья. В этом году - их более ста человек.

На протяжении двух месяцев школьники смогут высаживать деревья и благоустраивать территории, делать мелкий ремонт на детских площадках, оказывать социальную помощь одиноким инвалидам и пенсионерам.

Но главное - такие мероприятия прививают им любовь к труду, заставляют ценить его. Еще одна задача – борьба с детской безнадзорностью.