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3 июня, 19:48
НовостиРелигия

В Казанский кафедральный собор доставили мощи Святых равноапостольных царя Константина и царицы Елены

В Казанский кафедральный собор доставили мощи Святых равноапостольных царя Константина и царицы Елены

 У элистинцев сегодня в День памяти Святых равноапостольных царя Константина и его матери, царицы Елены появилась возможность приложиться к ковчегу с их мощами.

По благословению архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана они доступны верующим в Казанском кафедральном соборе. Уже 6 июня на один день ее перевезут в Софийскую церковь к воскресной Божественной литургии.

Напомним, в ковчеге помимо мощей Святых, находится частица Животворящего Креста Господня.

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