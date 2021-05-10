В Казанский кафедральный собор доставили мощи Святых равноапостольных царя Константина и царицы Елены

У элистинцев сегодня в День памяти Святых равноапостольных царя Константина и его матери, царицы Елены появилась возможность приложиться к ковчегу с их мощами.

По благословению архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана они доступны верующим в Казанском кафедральном соборе. Уже 6 июня на один день ее перевезут в Софийскую церковь к воскресной Божественной литургии.

Напомним, в ковчеге помимо мощей Святых, находится частица Животворящего Креста Господня.