Делегация Калмыкии на Санкт-Петербургском экономическом форуме подписала ряд соглашений

Глава региона сегодня встретился с Али Узденовым, вице-президентом финансовой корпорации «Система», которая работает в республике и планирует расширять здесь деятельность. Также Бату Хасиков и Председатель Правления «Сбербанка» Герман Греф подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере новых цифровых технологий, поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства, а также финансированием региональных проектов.

Сегодня же руководители Калмыкии и Якутии подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и ином сотрудничестве. «У нас много общих интересов. Уверен, это соглашение укрепит связь между республиками и поможет нам значительно усилить друг друга», – отметил Бату Хасиков. Кроме того, Калмыкия заключила соглашение с «Аналитическим центром при Правительстве России».

В рамках форума Глава степной республики встретился с президентом компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым. «Обсудили совместную работу, уделили внимание нефтегазоносному потенциалу Калмыкии, а также инфраструктурным проектам», – отметил Бату Хасиков. Также степной регион представил на площадке «Россконгресса» свои инвестиционные проекты – это переработка кожи и шкур сельскохозяйственных животных, а также переработка камыша в грубые корма для скота.