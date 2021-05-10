Красочные цветы, солнечные пейзажи, нежные и яркие жанровые композиции

В Национальном музее открылась выставка Заслуженного работника культуры России Виктора Совы к его 80-летию. Представлено более 90 работ. На торжественном мероприятии юбиляру вручили медаль «За заслуги в сфере искусства» и памятный знак за вклад в образование. Каждая картина – окно в целую Вселенную, замочная скважина в мир художника, говорят его коллеги и ученики. В планах открыть выставку работ Виктора Совы в Астрахани.