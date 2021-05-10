3 июня, 15:01
 23 °C
89,26
73,26
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 июня, 12:11
НовостиСобытиеКультура

Красочные цветы, солнечные пейзажи, нежные и яркие жанровые композиции

Красочные цветы, солнечные пейзажи, нежные и яркие жанровые композиции

В Национальном музее открылась выставка Заслуженного работника культуры России Виктора Совы к его 80-летию. Представлено более 90 работ. На торжественном мероприятии юбиляру вручили медаль «За заслуги в сфере искусства» и памятный знак за вклад в образование. Каждая картина – окно в целую Вселенную, замочная скважина в мир художника, говорят его коллеги и ученики. В планах открыть выставку работ Виктора Совы в Астрахани.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия