Более 800 обращений жителей Калмыкии зафиксировал Центр управления регионом

Главная задача ЦУР заключается в том, чтобы любое обращение, опубликованное в соцсетях, было рассмотрено, как можно скорее. Люди, в основном, жалуются на плохое состояние дорог, образование, мусорных свалок, отопления в многоквартирных домах. В нашем материале расскажем лишь о некоторых примерах, которые отражают первые итоги работы ЦУР совместно с органами власти.

В подъездах дома по улице Ипподромная/99 теперь чисто. Убирают постоянно. А до этого, в течение почти 4 месяцев, управляющая компания игнорировала неоднократные обращения жильцов многоэтажки, говорит Виктория Мацакова. Тогда она решила обратиться в Центр управления регионом, который сразу отреагировал и оказал содействие в решении проблемы.

В Центре управления регионом помогают решить разные вопросы. Даже с вакцинацией. Супруги Сосины в числе тех, кто находится в зоне риска. Им далеко за 60, у обоих сопутствующие заболевания. Хотели, как можно быстрее, получить прививку от коронавируса. Но их записали в очередь на август. В Городской поликлинике пояснили, что желающих защитить себя от опасного недуга – много.

Для того, чтобы жалоба попала в поле зрения Центра управления регионом достаточно оставить комментарий на страницах в соцсетях. Одна из основных программ, которая автоматически фиксирует обращения, называется «инцидент менеджмент». А сотрудники ЦУР направляют их в ответственное ведомство для оперативного реагирования и информируют заявителей о том, на какой стадии решение их вопроса.

Время формальных отписок ушло в прошлое, органы власти дают конкретный ответ на волнующий вопрос, когда и как именно будет решена проблема, говорит руководитель Центра управления в Калмыкии Аралтан Бамбышев. По его словам, в ведомстве сосредоточена вся информация, которая позволяет видеть реальную картину происходящего в регионе.

Среди обращений есть проблемы, которые копились много лет, и их решение требует времени. За 4 месяца работы Центр управления регионом многие из них ускорил. Кроме того, здесь проводят анализ всех заявлений и жалоб для предотвращения подобных вопросов в будущем. ЦУР – это, своего рода, куратор для оказания помощи населению органами власти, муниципалитетом в выработке управленческих мер. Из более, чем восьмисот поступивших обращений, почти 90 процентов отработано. При этом значительно сократилось время их рассмотрения.