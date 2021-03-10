Убийство при ограблении дома совершено сегодня утром в Элисте

Следственным управлением следственного комитета России по Калмыкии возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по факту разбойного нападения, в ходе которого один человек убит и один пострадал.

Сейчас на месте происшествия продолжает работать оперативная группа. Проводится комплекс действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Местом трагедии стала одна из улиц западного района города. По данным следствия, она произошла около половины девятого утра. Преступник, облаченный в средства индивидуальной защиты – маску, перчатки, очки и комбинезон, с использованием огнестрельного оружия проник в дом. Там, связав хозяйку особняка, произвел не менее трех выстрелов в ее сожителя, который скончался на месте происшествия.

С места происшествия преступник похитил денежные средства в размере 60 тысяч рублей. Сейчас устанавливается его личность и местонахождение.

Расследование уголовного дела продолжается.