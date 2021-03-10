В Элисте впервые прошел турнир по конной стрельбе из лука

Первый республиканский турнир по конной стрельбе из лука состоялся в эту субботу на территории Элистинского ипподрома. За весенний кубок боролось 13 участников, и не только с республики. А для зрителей была продумана целая культурная программа.

Турнир организован, прежде всего, для формирования калмыцкой сборной по конной стрельбе. Готовились к этому на протяжении 3 месяцев. Серьезным препятствием для участников стали и погодные условия - недавно выпавший снег обернулся лужами и вымокшим грунтом. Всего в турнире за право защищать честь Калмыкии на Всероссийском турнире состязались 13 спортсменов. Одним из первых качество полосы протестировал Сергей Адьянов, опытный стрелок и всадник.

Своими ожиданиями от турнира поделилась одна из двух девушек, которые также пробовали свои силы в конной стрельбе из лука. Анастасия Коновалова к тому же – единственный гость республики. Девушка представляла Волгоградскую область.

Для Анастасии сделали исключение и выступала она в обычной одежде. А вот остальные участники обязаны были облачиться в национальные костюмы. Это создавало историческую атмосферу соревнований по исконному виду спорта кочевников.

У зрителей также была возможность не только посмотреть на то, какую одежду носили предки, но узнать, чем они сражались. Среди участников были оружейники. Они организовали зону с реконструированными изделиями XIII-XV веков – это доспехи, атрибутика, сабли, мечи и копья. Также культурная программа подарила гостям и участникам небольшой концерт. Столь масштабное мероприятие, говорит президент региональной федерации конной стрельбы из лука Хонгор Уладаев – организовано по инициативе самих спортсменов при поддержке профильного министерства. Помощь оказали и волонтеры. Этот турнир предваряет всероссийские соревнования, которые пройдут в мае здесь же.

Призеры определены по трем категориям. В общем зачете Весенний кубок получил Алексей Босхомджиев, серебро у Эрдни Эрдниева, бронза досталась Эрдни Манджиеву. Мастерство спортсменов отметил и президент Федерации конной стрельбы из лука России Сергей Одиноков. Призеры и еще семеро всадников будут защищать честь Калмыкии на майском Всероссийском турнире.