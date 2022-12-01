23 марта, 14:20
 17 °C
82,97
76,96
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 марта, 10:48
Новости

Более 80 тысяч пациентов получили медпомощь в ресбольнице в 2022 году

Более 80 тысяч пациентов получили медпомощь в ресбольнице в 2022 году
Главное медучреждение Калмыкии отметило в прошлом году 120-летие. Ежегодно здесь проводятся до 7000 операций. Особое внимание уделяется оказанию высокотехнологичной медпомощи для лечения сложных заболеваний. Операции проводятся по квоте, благодаря которой жителям региона делают дорогостоящие и современные операции бесплатно.

Сегодня в больнице такие услуги оказывают по 7 профилям: ревматология, гастроэнтерология, нейрохирургия, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия. В 2022 году такую высокотехнологичную помощь получили 690 человек.
 
 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия