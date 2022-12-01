Более 80 тысяч пациентов получили медпомощь в ресбольнице в 2022 году

Главное медучреждение Калмыкии отметило в прошлом году 120-летие. Ежегодно здесь проводятся до 7000 операций. Особое внимание уделяется оказанию высокотехнологичной медпомощи для лечения сложных заболеваний. Операции проводятся по квоте, благодаря которой жителям региона делают дорогостоящие и современные операции бесплатно.



Сегодня в больнице такие услуги оказывают по 7 профилям: ревматология, гастроэнтерология, нейрохирургия, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия. В 2022 году такую высокотехнологичную помощь получили 690 человек.