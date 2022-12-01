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23 марта, 11:03
Новости

У животноводов Калмыкии началась ответственная пора – окотная кампания

У животноводов Калмыкии началась ответственная пора – окотная кампания

На этот период сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства обеспечены всеми необходимыми ресурсами, отремонтированы и очищены кошары, к приему молодняка подготовлены производственные помещения. А некоторые хозяйства уже отчитались о первых новорожденных телятах.

О том, как проходит окот в Приютненском районе –расскажем в нашем дневном выпуске Вестей на телеканале Россия - 1.

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