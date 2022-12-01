23 марта, 10:23
Сегодня и завтра мобильная станция переливания крови будет работать в селе Садовое Сарпинского района
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Там доноров будут ждать с половины девятого утра до часу дня. Населенный пункт станет заключительным в маршруте передвижной станции. Такие мероприятия по забору крови необходимы для обеспечения запаса её компонентов в медицинских учреждениях.
Там доноров будут ждать с половины девятого утра до часу дня. Населенный пункт станет заключительным в маршруте передвижной станции. Такие мероприятия по забору крови необходимы для обеспечения запаса её компонентов в медицинских учреждениях.
Напомним, к сдаче допускаются только совершеннолетние.