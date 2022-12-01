23 марта, 14:17
 17 °C
82,97
76,96
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 марта, 10:23
Новости

Сегодня и завтра мобильная станция переливания крови будет работать в селе Садовое Сарпинского района

Сегодня и завтра мобильная станция переливания крови будет работать в селе Садовое Сарпинского района

Там доноров будут ждать с половины девятого утра до часу дня. Населенный пункт станет заключительным в маршруте передвижной станции. Такие мероприятия по забору крови необходимы для обеспечения запаса её компонентов в медицинских учреждениях.

Напомним, к сдаче допускаются только совершеннолетние.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия