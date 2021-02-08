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2 марта, 14:20
НовостиОбразование

Более 7 миллионов школьников напишут весной этого года Всероссийские проверочные работы

Более 7 миллионов школьников напишут весной этого года Всероссийские проверочные работы

В школах страны начинается проведение Всероссийских проверочных работ (ВПР). В 2021 году они пройдут для обучающихся 4-8 классов в штатном режиме, для обучающихся 11 классов – по решению школы. ВПР для 11 классов пройдут с 1 по 26 марта, для остальных классов – с 15 марта по 21 мая. Варианты проверочных работ формируются для каждой школы индивидуально из банка заданий ВПР. Первыми свои знания проверят одиннадцатиклассники. При проведении проверочных работ будут соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.

 

 

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